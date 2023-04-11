По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 11 апреля в Хазарском районе был дан ифтар.

Как сообщает Trend, в ифтаре приняли участие члены семей шехидов и малообеспеченных семей, гази.

На мероприятии были прочитаны аяты из Корана и молитвы за упокой душ сынов Отечества, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Говорилось также о благодати и достоинствах месяца Рамазан.

Мать шехида Отечественной войны Рамина Юсифзаде Рейхан Юсифова и участник Апрельских боев и Отечественной войны, офицер запаса Эмиль Гасанов выразили благодарность и рассказали о внимании и заботе, которые Азербайджанское государство проявляет о семьях шехидов и малообеспеченных семьях, гази. Подчеркивалось, что лица этой категории окружены постоянным вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Также отмечалось, что организация подобных мероприятий является выражением именно такого внимания и заботы и большой моральной поддержки.