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По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)

Политика Материалы 11 апреля 2023 23:55 (UTC +04:00)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 11 апреля в Хазарском районе был дан ифтар.

Как сообщает Trend, в ифтаре приняли участие члены семей шехидов и малообеспеченных семей, гази.

На мероприятии были прочитаны аяты из Корана и молитвы за упокой душ сынов Отечества, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Говорилось также о благодати и достоинствах месяца Рамазан.

Мать шехида Отечественной войны Рамина Юсифзаде Рейхан Юсифова и участник Апрельских боев и Отечественной войны, офицер запаса Эмиль Гасанов выразили благодарность и рассказали о внимании и заботе, которые Азербайджанское государство проявляет о семьях шехидов и малообеспеченных семьях, гази. Подчеркивалось, что лица этой категории окружены постоянным вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Также отмечалось, что организация подобных мероприятий является выражением именно такого внимания и заботы и большой моральной поддержки.

По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой дан ифтар (ФОТО)
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