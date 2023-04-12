Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Возбуждено уголовное дело по факту очередной провокации армянской стороны (Дополнено)

Политика Материалы 12 апреля 2023 11:53 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:39)

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту очередной провокации армянской стороны.

Об этом сообщили в среду Trend в Военной прокуратуре Азербайджана.

В связи с очередной провокацией армянской стороны 11 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

"В настоящее время идет следствие, в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении ведомства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости