Попытки Армении вмешаться в процесс нормализации являются неприемлемыми - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:52)

БАКУ /Trend/ - Попытки Армении вмешаться в процесс нормализации являются неприемлемыми.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Министр отметил, что это является неприемлемым для азербайджанской стороны.

"К сожалению, деструктивный подход Армении не ограничивается принятием каких-то противоречивых шагов за столом переговоров. Мы также являемся свидетелями различных политических и военных провокаций в контексте обострения ситуации в регионе, последняя такая провокация произошла вчера",- сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что проинформировал своего коллегу из Северной Македонии о шагах, предпринятых в целях реинтеграции лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в азербайджанское общество, о проведении встреч и внесении Азербайджанским государством предложений о продолжении переговоров в Баку для обеспечения устойчивости таких встреч.

"У Армении нет оснований вмешиваться в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений или в процесс реинтеграции лиц армянского происхождения проживающих в Карабахском регионе Азербайджана в азербайджанское общество. Это в целом негативно сказывается на обоих процессах, и для азербайджанской стороны такой подход неприемлем",- сказал он.

Отметим, что сегодня состоялась встреча один на один и в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.