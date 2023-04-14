МККК информирован о вопросе задержанных в Армении двух азербайджанских военнослужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) осведомлен о ситуации с двумя азербайджанцами в Армении. Мы находимся в контакте с семьями и соответствующими учреждениями, и наша цель - как можно скорее связаться с азербайджанцами, задержанными в Армении.

Об этом сообщили в пятницу Trend в азербайджанском представительстве МККК.

В соответствии со своим мандатом МККК во время посещений оценивает обращение и условия содержания задержанных, создает условия для восстановления или поддержания их контактов с семьями.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. А вчера в армянских СМИ появились видеокадры и фото пыток в Армении в отношении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту пыток в Армении в отношении военнослужащего ВС Азербайджана. Омбудсмен Азербайджана обратилась в связи с этим в международные организации, а также потребовала от МККК посещения находящихся в плену азербайджанских военнослужащих.