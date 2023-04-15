Армянская сторона должна немедленно привлечь к ответственности человека, который на почве ненависти сжег азербайджанский флаг - МИД

БАКУ /Trend/ - 14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике был сожжен флаг Азербайджана. Мы решительно осуждаем этот акт, который является воплощением укоренившейся в Армении ненависти к Азербайджану на этнической почве.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Правительство Армении как сторона, организующая мероприятие, должно было своевременно предотвратить подобные события и принять соответствующие меры безопасности. Хотя лицо, совершившее этот акт, первоначально было задержано, его последующее освобождение под аплодисменты вызывает серьезную озабоченность. Армянская сторона должна немедленно привлечь к ответственности лицо, совершившее данное преступление на почве ненависти. Призываем решительно осудить это действие, являющееся грубым нарушением правил поведения на спортивных соревнованиях, принятых Международной федерацией тяжелой атлетики, Международным олимпийским комитетом и другими соответствующими международными организациями, принять соответствующие меры наказания в отношении организаторов в рамках правил", - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване против Азербайджана была совершена провокация. Арам Николян, являющийся дизайнером и стилистом, выбежал на сцену, взял азербайджанский флаг из рук знаменосца и сжег его на глазах у всех.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана ранее распространили совместное заявление, в котором говорится, что принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана.