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95% бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома после его восстановления

Политика Материалы 17 апреля 2023 14:18 (UTC +04:00)
95% бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома после его восстановления

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШАМАХЫ /Trend/ - 95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома после его восстановления.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев в ходе проходящей в Шамахы научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

По его словам, развитие территорий, освобожденных от оккупации, и безопасность людей являются одними из самых важных вопросов.

«Проводится вся необходимая работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Сейчас самая большая проблема - это мины», - сказал Рзаев.

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