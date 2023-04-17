95% бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома после его восстановления

ШАМАХЫ /Trend/ - 95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома после его восстановления.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев в ходе проходящей в Шамахы научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

По его словам, развитие территорий, освобожденных от оккупации, и безопасность людей являются одними из самых важных вопросов.

«Проводится вся необходимая работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Сейчас самая большая проблема - это мины», - сказал Рзаев.