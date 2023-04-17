Джейхун Байрамов обсудил с главным советником Госдепа США процесс нормализации отношений с Арменией (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 17 апреля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и главного советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы переговорного процесса по азербайджано-армянскому мирному договору, а также другие компоненты процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Армения не выполняет своих обязательств в рамках трехстороннего заявления, не выводит полностью свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, держит под оккупацией 8 азербайджанских сел, продолжает совершать военные и политические провокации. Наряду с этим, двое азербайджанских военнослужащих были взяты в плен, к одному из пленных было применено физическое насилие. Глава МИД отметил важность их немедленного освобождения.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.