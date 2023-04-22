В Иреване уничтожаются последние следы азербайджанского наследия

БАКУ /Trend/ - Армяне сейчас рука об руку с французами готовятся стереть последние следы азербайджанского исторического и культурного наследия в Иреване.

"Вместе с главами Рима и Милана мы обсудили невыносимое положение мальтийцев, страдающих на Мальте в результате политики, проводимой Британией. Италия и Германия должны действовать сообща".

Так говорил в 1939 году Джованни Оргера, один из функционеров «Национальной фашистской партии» (Partito Nazionale Fascista; PNF), один из мэров, назначенных «дуче» Бенито Муссолини перед Второй мировой войной.

"Вместе с мэрами Парижа и Марселя Анн Идальго и Бенуа Пайяном мы обсудили положение тысяч армян, оказавшихся в невыносимой ситуации в Нагорном Карабахе из-за Азербайджана. Франция и Европа должны действовать вместе", - сказал мэр французского города Лион Грегори Дусе в интервью газете "Liberation".

Грегори Дусе совершил визит в Иреван. Визит связан с "реконструкцией" района города, который сейчас называется "Конд".

В связи с проектом, разработанным совместно компанией "YerevanProject" и мэрией Лиона, Грегори Дусе вместе с вице-мэром столицы Армении Тиграном Авиняном посетили квартал города.

"В ближайшее время французские и армянские специалисты приступят к работе. К процессу также будут привлечены жители квартала. Наша цель - объединить традиционные и новые оттенки городской среды, сохранив первоначальный колорит исторического квартала", - говорится в заявлении мэрии.

Квартал, который армяне называют "Конд", на самом деле является одним из старейших кварталов Иревана Тепебаши.

Он располагался в древнем азербайджанском городе Иреван на холме между рекой Зангичай и кварталом Шехри, охватывая западную часть города. Тепебаши отделяли от квартала Шехри многочисленные сады именитых людей. Здесь же находился знаменитый Хан багы (Ханский сад), принадлежавший Гусейнгулу хану.

Согласно османской "Müfəssəl dəftər" ("Подробная тетрадь"), составленной в 1728 году, в этот период город Иреван состоял из четырех кварталов ("Старый город", "Демирбулаг", "Дерекенд", "Тепебаши").

В Тепебаши проживали ханская семья, 12 бекских семей, шесть семей мирза, 20 семей мулл и 10 семей сеидов.

Квартал Тепебаши, площадь которого в настоящее время сокращена до 13 гектаров, находится под угрозой исчезновения. Переселение армян в иреванский квартал Тепебаши началось с политики царской России по массовому переселению армян из соседних государств на Южный Кавказ после 1828 года. Переселившиеся армяне поселились на отведенных им земельных участках в месте, известном как Хан багы, в квартале Тепебаши. Этот первый этнический контакт, произошедший 195 лет назад, не смог изменить этнического состава квартала Тепебаши, и исконно жившие там азербайджанцы, оставались его постоянными жителями. Сегодня недопустимо, чтобы мировое сообщество закрывало глаза на разрушение такого исторического памятника, как квартал Тепебаши, являющегося частью мирового культурного наследия.

В результате встречи в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и руководителя Совета Европейского Союза 4 февраля 2022 года также было дано согласие на отправку миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан. Азербайджанская общественность ожидала, что миссия ЮНЕСКО посетит в том числе квартал Тепебаши.

102 известных научных и общественных деятеля Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с геноцидом против культуры, наследия азербайджанского народа на территории квартала Тепебаши в городе Иреван. В обращении подчеркивалось, что в городе Иреван находятся на грани уничтожения последние образцы материально-культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу. Тепебаши (называемый армянами "Конд") является единственным образцом истории города Иреван, дошедшим до наших дней.

Тепебаши, считающийся ядром исторического города Иреван, отражает в себе единую историко-градостроительную среду. В первой половине XIX века улицы расположенные в части Тепебаши города, имели азербайджанские названия. К примеру, можно перечислить Дерекендский, Ахундский, Ханский сады, а также улицы Асад-бека, Адалъяр, Тепебаши, Имарет и Дашлы. Камеральные изображения, хранящиеся в настоящее время в национальном архиве Армении, являются доказательствами, свидетельствующими об инвентаризации и этническом составе данных улиц и кварталов 190 лет назад. Своей архитектурой и историей Тепебаши составлял часть истории Азербайджана. Этнический состав этого квартала, который когда-то состоял из азербайджанцев, был искусственно изменен на трех этапах истории (1918-1920, 1948-1953,1988 годы) и сегодня он превратился в моноэтнический квартал, состоящий из армян.

Информация об этом материально-культурном наследии скрывается и оно постепенно разрушается. Руководство Армении планировало полностью разрушить Тепебаши и построить на его месте современные жилые дома - этот план уже начал осуществляться. Таким образом они хотят уничтожить последние следы азербайджанского наследия в Иреване.

Напомним, что возраст образцов материально-культурного наследия армян в Иреване не достигает и 200 лет. Хотя причины этого историографии известны, мировая общественность о них не знает. Почему в городе нет или не осталось образцов материальной культуры, возраст которых составляет около и более 200 лет? Ответ на этот вопрос очень прост. Поскольку эти памятники были образцами материально-культурного наследия азербайджанского народа, они были уничтожены армянами и не сохранились до наших дней.

Бесчеловечная политика в отношении азербайджанцев была продолжена Арменией и против азербайджанских памятников. В результате в городе Иреван были уничтоженыИреванская крепость, Ханский дворец, мечеть Аббаса Мирзы, мечеть Зал-хана, мечеть Демирбулаг, мечеть Сертип-хана, мечеть Гаджи Новруз-Али бека, мечеть Гаджи Джафара, караван-сарай Гантар, баня Гаджи-бейим, баня Гаджи Али, баня Ахунда Шейхульислама и многие другие религиозные и исторические памятники азербайджанского народа. Две мечети, существующие в настоящее время в Иреване - мечеть Гаджи Имамверди и Голубую мечеть, Армения назвав "персидскими", оставила на произвол судьбы. Сегодня мечеть Гаджи Имамверди XVII века находится на грани полного исчезновения.

А теперь к стремительному уничтожению последних образцов нашего историко-культурного наследия на территории этого государства, искусственно созданного на древних землях Азербайджана, власти Армении с большим энтузиазмом подключили Францию. Указав на то, что осталось от мечети Гаджи Имамверди в Тепебаши мэру города Лион Дусе, сказали, что это "персидская мечеть", на что он утвердительно кивнул головой.

Не стоит и говорить о "любви" мэра Лиона к армянам, поскольку для властей и политических элит Франции Армения и армяне всегда были материалом для использования.

Если 300-тысячная армянская диаспора во Франции воспринимается лишь как постоянный и неизменный источник голосов для французских политиков, то Армения для официального Парижа является средством для усиления влияния в регионе Южного Кавказа.

В то же время французская элита обеспокоена "Большим возвращением" Азербайджана. Оно подразумевает не только возвращение на освобожденные от армянской оккупации территории, но и возвращение в Западный Зангезур, на наши исторические земли.

Именно с этим связаны планы армян по спешному уничтожению того, что осталось от нашего исторического наследия, стереть с лица земли Тепебаши в Иреване.

Дома могут быть разрушены, наследие может быть уничтожено, но невозможно стереть, уничтожить и переписать историю.

Армяне хотят вступить в схватку с временем. Однако время побеждало таких "борцов" всегда и везде.

К сожалению, это нацистское поведение армян поддерживает и Грегори Дусе, который приехал в Ереван из Лиона и повторил заявление итальянских фашистов.