Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева направили поздравительное послание турецкой спортсменке Нурай Гюнгер, победившей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева направили поздравительное послание турецкой спортсменке Нурай Гюнгер, победившей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване.

"Дорогая Нурай,

Сердечно поздравляем Вас с завоеванием титула чемпионки Европы по тяжелой атлетике.

У нас вызвало чувство большой радости и гордости то, что Вы, достойно представив свою страну на проходящем в Иреване чемпионате Европы по тяжелой атлетике и проявив большую волю к победе, добились грандиозного успеха, высоко подняли славный флаг Турции и в Вашу честь прозвучал государственный гимн. Мы особенно благодарим Вас за то, что, став победителем европейского первенства в напряженной борьбе, Вы посвятили свои медали Азербайджану.

Тот факт, что братская Турция, с которой мы разделяем нашу радость и печаль, представляет нас в наше отсутствие, еще раз наглядно продемонстрировал всему миру, что мы - одна нация, два государства.

Мы гордимся Вами, желаем Вам все новых и новых побед в будущем", - говорится в поздравительном послании.