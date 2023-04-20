Выделены средства на строительство автодорог в Сальянском районе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих автомагистраль Алят–Астара–государственная граница с Исламской Республикой Иран с селами Шорсулу, Бораныкенд, Сеидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы Сальянского района.

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Алят–Астара–государственная граница с Исламской Республикой Иран с селами Шорсулу, Бораныкенд, Сеидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы с численностью населения 16 тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяются пять миллионов манатов.