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Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге - Катрин Колонна

Политика Материалы 27 апреля 2023 14:21 (UTC +04:00)
Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге - Катрин Колонна

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге.

Как сообщает Trend, об этом сказала находящаяся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

"Сегодня утром меня принял Президент Ильхам Алиев и у нас был очень искренний разговор. Я приглашаю вас во Францию для продолжения этого диалога", - сказала Катрин Колонна.

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