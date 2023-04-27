Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге - Катрин Колонна

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге.

Как сообщает Trend, об этом сказала находящаяся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

"Сегодня утром меня принял Президент Ильхам Алиев и у нас был очень искренний разговор. Я приглашаю вас во Францию для продолжения этого диалога", - сказала Катрин Колонна.