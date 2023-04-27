Делегация во главе со спикером парламента Азербайджана прибыла с рабочим визитом в Анкару (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 27 апреля делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Анкару (Турция) для участия в XII пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств.

Как сообщили в четверг Trend в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации входят председатель комитета Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, депутаты Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев, Малахат Ибрагимгызы, Хикмет Мамедов, Садагат Велиева, Анар Мамедов и другие официальные лица.

В аэропорту в Анкаре делегацию встретили председатель правовой комиссии Великого Национального собрания Турции Эрол Кая, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие официальные лица.

В рамках визита ожидается выступление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств.