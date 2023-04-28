Обнародованы дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 2 мая состоится очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в парламенте, депутаты обсудят 17 вопросов.

Повестка заседания включает в себя следующие вопросы:

1. О внесении изменений в состав Совета по вещанию Общественной телерадиовещательной компании.

2. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О нотариате" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы "О нотариате", "О передаче имущества в муниципальную собственность" и "О государственной пошлине" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, законы "О полиции", "О ветеринарии" и "О коневодстве" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За заслуги в области разминирования" (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об общественном участии" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Земельный, Градостроительный и строительный кодексы, законы "О земельной реформе", "Об энергетике", "Об аренде земли", "О Государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", "О рынке земли", "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения "О правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель", "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальных пособиях" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальной службе" (первое чтение).