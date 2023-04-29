Посол ЕС выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время разрыва мины в Тертере

БАКУ /Trend/ - Глубоко опечалены известием о трагической гибели трех человек в результате разрыва мины в Тертере минувшим днем.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал в своем Twitter-аккаунте глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко.

"Мы с чувством большой печали встретили известие о том, что вчера в результате разрыва мины в Тертере трагически погибли три человека. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Европейский союз продолжит решительную поддержку Азербайджана в усилиях по разминированию", - говорится в публикации.

Напомним, что 28 апреля в результате разрыва мины в Тертере погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу (из Физулинского района), Гезалов Сахават Исмаил оглу (из Физулинского района) и Садиев Фарид Мехман оглу (из города Сумгайыт).