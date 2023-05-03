США привержены содействию мирному будущему на Южном Кавказе - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США привержены содействию мирному будущему на Южном Кавказе.

Как передает в среду Trend, об этом сказал в ходе сегодняшнего брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель в ответ на вопрос журналиста о втором дне встречи между главами МИД Азербайджана и Армении.

"Мы по-прежнему привержены этому процессу и по-прежнему привержены содействию мирному будущему на Южном Кавказе. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению вопросов, но я не собираюсь опережать сами встречи", - сказал Патель.