Участники международной конференции прибыли в аэропорт Физули (ФОТО) (Дополнено)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Самолет с участниками международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию Гейдара Алиева, приземлился в международном аэропорту Физули.

Об этом в среду передает корреспондент Trend с места событий.

В визите принимают участие бывший заместитель помощника Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, Жан-Мишель Брюн, и другие гости.

Далее участники конференции отправятся в город Шуша.

Отметим, что в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.

В первый день конференции 2 мая состоялись панельные обсуждения в Университете ADA, где приняли участие бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, бывший заместитель помощника Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафоев, бывший посол Грузии в США и Канаде Тедо Джапаридзе, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов и другие.