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Армения не может смириться с тем, что Азербайджан освободил от оккупации свои земли - Чавушоглу

Политика Материалы 3 мая 2023 12:02 (UTC +04:00)
Армения не может смириться с тем, что Азербайджан освободил от оккупации свои земли - Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Вместе с Азербайджаном мы хотели нормализовать отношения с Арменией. Азербайджан предложил мир, это признак искренности.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью телеканалу NTV сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Армения не может смириться с тем, что Азербайджан освободил свои земли от 30-летней оккупации. Она постоянно перебрасывает в Карабах оружие, создает напряженность. Азербайджан предпринимает шаги против этого. Мы всегда рядом с Азербайджаном. Мы предприняли шаги в направлении нормализации отношений с Арменией, проведя консультации с Азербайджаном", - сказал Чавушоглу.

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