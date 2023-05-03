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Президент Ильхам Алиев: Разрушение города Шуша в период оккупации еще раз показывает, что она никогда не являлась родным городом для армян

Политика Материалы 3 мая 2023 13:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Разрушение города Шуша в период оккупации еще раз показывает, что она никогда не являлась родным городом для армян

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БАКУ /Trend/ - Шуша всегда была азербайджанским городом. Шуша находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что участники конференции после мероприятия ознакомятся с городом Шуша, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: «После нашей встречи вы совершите экскурсию по городу и увидите, что в период оккупации Шуша была почти полностью разрушена. Это еще раз показывает, что Шуша никогда не являлась родным городом для армян».

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