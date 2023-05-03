Азербайджан является важным партнером для стран Европы - эксперт

ШУША /Trend/ - Азербайджан сегодня является важным партнером для стран Европы.

Об этом сказал в среду Trend директор Научно-исследовательского института европейских и американских исследований Джон Номикос в кулуарах прошедшей в городе Шуша конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

"Азербайджан занимает стратегическое положение, являясь поставщиком нефти и газа, которые сегодня очень важны для Европы", - сказал эксперт.

Он отметил, что его очень впечатлила речь, произнесенная Президентом Ильхамом Алиевым на конференции.

"Президент Ильхам Алиев знает, как продвигать интересы Азербайджана на международной арене", - сказал он.

Номикос добавил, что очень рад, что посетил нашу страну. По его словам, самый лучший способ получения информации - это лично посетить страну, поговорить с людьми.

Отметим, что в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.