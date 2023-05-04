В США начинается трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и госсекретаря Блинкена (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ/Trend/ - В США начинается трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и госсекретаря США Энтони Блинкена, перелает в четверг Trend.

Встреча пройдет в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.

Основной темой переговоров является мирное соглашение.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате.