Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный 100-летию Гейдара Алиева - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вышел в эфир очередной фильм в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, передает Trend.

Программа посвящена 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Телепрограмма «Гейдар Алиев. Послесловие» была показана на телеканале «Россия-24» 6 и 7 мая.

В основе этой телепрограммы эксклюзивное интервью Гейдара Алиева для «Формулы власти» в 2001 году.

Кроме того, в преддверии 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева завершена работа над новым фильмом «Сердце лидера». Скоро состоится премьера фильма.

Trend представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.