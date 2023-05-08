При поддержке ЗАО «Baku Steel Company» был проведен ряд акций по посадке деревьев, приуроченный к 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, архитектор и основатель независимого Азербайджана, всегда уделял особое внимание проведению правильной политики в направлении улучшения экологической ситуации в стране, защиты окружающей среды и восстановления экологического баланса, а также повышению экологической осведомленности населения. В стране проводятся плановые мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Очередной проект ЗАО «Baku Steel Company» был связан с именем нашего незабвенного лидера и 100-летием со дня его рождения. Так, при поддержке компании, в городах Баку и Сумгаит в рамках «Года Гейдара Алиева» был проведен ряд акций по посадке деревьев.

Вначале, в ходе акции, организованной Исполнительной властью и муниципалитетом Наримановского района города Баку, в парке на пересечении улиц Ашига Молла Джумы и Гафура Мурада было посажено 100 деревьев с участием сотрудников ЗАО «Baku Steel Company».

Позже, работники Трубопрокатного цеха ЗАО «Baku Steel Company» присоединились к акции, организованной Исполнительной властью города Сумгаит. В ходе акции они посадили 100 деревьев вдоль улицы Сульх, внеся свой вклад в улучшение экологической обстановки.

Кроме того, сотрудники компании приняли участие в акции по посадке деревьев, организованной возле Ходжасанского Жилого Комплекса совместно с Исполнительной властью Бинагадинского района города Баку. На территории, где проживают семьи шехидов и ветеранов, было посажено 100 деревьев и проведены работы по озеленению.

Целью проведения ряда акций, в ходе которых посажено в общей сложности 300 деревьев, было почтить светлую память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал большое защите окружающей среды и оздоровлению экологической ситуации в республике, продолжить заложенную общенациональным лидером традицию озеленения, пропагандировать среди людей экологическую культуру и бережное отношение к природе.