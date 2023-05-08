Мы убеждены, что прочный мир отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении - Габриэлюс Ландсбергис (Дополнено)

(дополнено, первая версия 11:24)

БАКУ /Trend/ - Мы убеждены, что прочный мир отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

"В нашей двусторонней беседе я сказал своему коллеге, что мы очень внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе - с большой обеспокоенностью и в то же время с очень большими надеждами на мирное урегулирование. Мы убеждены, что прочный мир отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении", - сказал он.

Министр также добавил, что Литва решительно поддерживает усилия Евросоюза и США по содействию переговорам между Азербайджаном и Арменией.