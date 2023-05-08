Стремительное развитие профессиональных медиа в Азербайджане связано с именем великого лидера Гейдара Алиева - Исмет Саттаров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Формирование и стремительное развитие профессиональных медиа в Азербайджане связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров на конференции на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом Азербайджана.

"Несомненно, становление и стремительное развитие профессиональной прессы, как и всех сфер в Азербайджане, связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Если рассмотреть первый период руководства страной великим лидером, можно увидеть то, какие беспрецедентные усилия он приложил в этой сфере в Азербайджане в советский период", - сказал Саттаров.

Он отметил, что благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева была улучшена материально-техническая база средств массовой информации, создана инфраструктура, основанная на новых технологиях, для нормального функционирования существующих медиа.

Саттаров подчеркнул, что устранение искусственных барьеров, препятствующих развитию свободной прессы, усовершенствование законодательства в этой сфере, укрепление материально-технической базы средств массовой информации, создание такой традиции, как регулярные встречи с работниками сферы медиа, являются яркими примерами значения, которое великий лидер придавал свободному слову и работникам сферы медиа. Современная и сильная политика в сфере медиа, основанная на принципах свободы слова, заложенных великим лидером, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

"В последние годы были приняты необходимые меры по совершенствованию законодательной базы деятельности в сфере медиа, развитию коммуникации между государством и медиа, усилению экономической независимости медиа, созданию международных платформ в сфере медиа. Современные медиа Азербайджана прилагают все усилия для пропаганды таких идей, как государственность, азербайджанство, приверженность традициям и национальной идентичности, а также современность, инновации, унаследованных от великого лидера. Поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что сфера медиа - одна из самых быстроразвивающихся сфер деятельности в стране, которая день ото дня совершенствуется с внедрением информационно-коммуникационных технологий. В заключение хочу еще раз отметить, что наш великий лидер Гейдар Алиев, основатель современного независимого Азербайджана, в то же время является создателем и источником вдохновения для медиа, являющихся важной частью нашего общества и постоянно находящихся в поиске инноваций", - сказал он.