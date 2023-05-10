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Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев был сильно привязан к своему народу

Политика Материалы 10 мая 2023 11:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев был сильно привязан к своему народу

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БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был сильно привязан к своему народу. Именно по его инициативе были предприняты важные шаги по сохранению азербайджанского языка, подписаны соответствующие распоряжения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Сохранение азербайджанского языка означает сохранение нашей национальной идентичности. Азербайджанский язык очень богат. Он является родным языком для более чем 50 миллионов человек в мире. Предпринятые именно по инициативе великого лидера шаги, направленные на сохранение нашего родного языка, продолжаются и сегодня, и это должно продолжаться всегда», - подчеркнул глава государства.

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