Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев был сильно привязан к своему народу

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был сильно привязан к своему народу. Именно по его инициативе были предприняты важные шаги по сохранению азербайджанского языка, подписаны соответствующие распоряжения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Сохранение азербайджанского языка означает сохранение нашей национальной идентичности. Азербайджанский язык очень богат. Он является родным языком для более чем 50 миллионов человек в мире. Предпринятые именно по инициативе великого лидера шаги, направленные на сохранение нашего родного языка, продолжаются и сегодня, и это должно продолжаться всегда», - подчеркнул глава государства.