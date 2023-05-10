У Азербайджана устойчивый подход к переговорному процессу - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:28)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией. Мы высоко оцениваем проведение переговорного процесса.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он также отметил устойчивый подход азербайджанской стороны к переговорному процессу.

"Азербайджан является сторонником переговорного процесса и нормализации. К сожалению, со стороны Армении озвучиваются непоследовательные и противоречивые мнения, подходы. Вы знаете, что в мирных переговорах был перерыв почти в шесть месяцев, а затем эти переговоры недавно возобновились с учетом роли международных посредников. Мы считаем проведение встречи на уровне лидеров после определенного перерыва положительным моментом", - сказал министр.

Отметим, что планируется проведение в Брюсселе встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.