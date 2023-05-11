МИД Азербайджана распространил заявление в связи с провокацией Армении

БАКУ/Trend/ - Республика Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных регионах. Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, вечером 10 мая подразделения Вооруженных сил Армении, ведя интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Зод, намеренно совершили провокацию, в результате которой военнослужащий Азербайджанской Армии был тяжело ранен. Несмотря на то, что армянскую сторону предупреждали о том, чтобы с их стороны были прекращены провокации и намеренные обострения ситуации, с утра 11 мая вооруженные силы Армении еще больше обострили ситуацию, обстреляв позиции Азербайджанской Армии из минометов, в результате провокаций погиб один военнослужащий", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному договору, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

"Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом в строгой форме. В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные Силы Азербайджанской Республики принимают все необходимые меры. Вся ответственность за умышленное обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении.