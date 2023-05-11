Джейхун Байрамов принял нового посла Индии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 11 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Республики Индия в стране Шридхараном Мадхусудхананом.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот посла и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Индией, происходящих в регионе процессах.

Джейхун Байрамов, говоря о существующем сотрудничестве между двумя странами в политической, экономической, торговой, культурной, гуманитарной, туристической и других сферах, подчеркнул важность использования имеющегося потенциала для развития отношений. В частности, была отмечена полезность политических консультаций, проведенных между министерствами иностранных дел двух стран, взаимных визитов. Наряду с двусторонними отношениями между Азербайджаном и Индией, была отмечена важность приверженности практике многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций, в частности, ООН, Движения неприсоединения (ДН).

Подробно проинформировав о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, усилиях по нормализации отношений с Арменией и продвижению мирной повестки, министр выразил уверенность в том, что, несмотря на существующие вызовы и трудности, альтернативы миру в регионе нет, подчеркнул полную решимость Азербайджана продолжать усилия в области миростроительства. Говоря о важности поддержки процесса нормализации международным сообществом, министр также подчеркнул важность устранения минной угрозы, созданной Арменией в регионе.

Посол Шридхаран Мадхусудханан поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за прием и отметил, что в ходе своей деятельности приложит все усилия для развития отношений между двумя странами. Отметив важность продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Индией на основе принципов дружбы, взаимного уважения и солидарности, он подчеркнул значимость расширения взаимных контактов.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.