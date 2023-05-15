Фазаил Ибрагимли встретился с делегацией парламента Хорватии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 мая заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли встретился с делегацией, возглавляемой заместителем председателя парламента Хорватии Даворко Видовичем.

Как сообщили Trend в понедельник в управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Фазаил Ибрагимли, поприветствовав делегацию, выразил уверенность, что официальный визит зампреда парламента Хорватии Даворко Видовича в Азербайджан будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами, высоко оценил его участие в специальной встрече, посвященной 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Ибрагимли рассказал об истории независимости Азербайджана, отметив, что сегодня наша страна по уровню развития является самым сильным государством в регионе. Он сказал, что Азербайджан освободил свои исконные земли, удерживаемые Арменией под оккупацией почти 30 лет, и восстановил свою территориальную целостность. Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях быстрыми темпами ведутся строительные работы.

Заместитель председателя Милли Меджлиса отметил, что Азербайджан строит свою внешнюю политику на основе взаимного уважения со всеми государствами мира и норм международного права. Говоря о том, что Хорватия является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, Ибрагимли рассказал о дипломатических отношениях, установленных между нашими странами, отметив, что межпарламентские связи также достаточно развиты.

Заместитель председателя парламента Хорватии, член межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Даворко Видович обратил внимание на схожую историю независимости наших стран. Говоря о связях между Азербайджаном и Хорватией, он выразил благодарность за помощь, оказанную Азербайджаном Хорватии во время пандемии COVID-19. Сказав, что Хорватия имеет большой опыт в области разминирования, глава делегации отметил, что его страна хочет активно участвовать в этой сфере на освобожденной от оккупации территории Азербайджана.

Выступившие на встрече руководитель азербайджано-хорватской рабочей группы по межпарламентским связям Кенуль Нуруллаева, члены группы - председатель комиссии Милли Меджлиса Эльдар Гулиев, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили рассказали о проводимых сегодня восстановительных работах на освобожденных от оккупации землях страны.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями и по другим представляющим взаимный интерес вопросам.

На встрече присутствовали члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-хорватским межпарламентским связям Гудрат Гасангулиев, Рауф Алиев, Ильтизам Юсифов, председатель комитета по межпарламентскому сотрудничеству парламента Хорватии, член группы дружбы с Азербайджаном Эрик Фабиянич, члены группы дружбы Иван Челич, Любица Максимчук, посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич и другие официальные лица.