БАКУ /Trend/ - 16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщили Trend во вторник в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, приветствуя председателя парламента Грузии, Сахиба Гафарова поблагодарила его за участие в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, и за искреннее выступление на данном мероприятии.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Грузией имеют исторические корни, дружеские отношения стран, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, получили дальнейшее развитие в период независимости и продолжаются лидерами обеих стран. Сегодня наши страны успешно сотрудничают в экономической, политической, гуманитарной и других сферах. Совместные нефтегазовые и транспортные проекты свидетельствуют о прочном партнерстве между двумя странами.

Гафарова отметила важность визитов Президента Азербайджана в Грузию и премьер-министра Грузии в Азербайджан, подчеркнув, что в ходе этих визитов были проведены подробные обсуждения, связанные с развитием сотрудничества стран. Касаясь межпарламентских отношений, спикер сказала, что между нашими законодательными органами существует очень эффективное сотрудничество. Наши парламенты играют уникальную роль в развитии отношений стран. В законодательных органах успешно функционируют группы дружбы, а наши национальные делегации тесно сотрудничают в международных парламентских организациях. Имеются широкие возможности для дальнейшего углубления связей между комитетами высших законодательных органов, предпринимаются шаги в этой области. Гафарова отметила, что отношения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией сегодня являются примером в регионе, способствуя миру, стабильности и прогрессу.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поблагодарил за приглашение посетить Азербайджан, а также выразил удовлетворение участием в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Отметив, что Гейдар Алиев заложил основы современного независимого Азербайджана, Папуашвили подчеркнул, что Гейдар Алиев - значимая личность не только для Азербайджана, но и в широком масштабе. Проекты, которые он основал, сегодня приносят свои плоды. Папуашвили также рассказал о проведенных встречах в рамках официального визита в Азербайджан и поделился мнением о перспективах сотрудничества между парламентами двух стран.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями и по другим представляющим взаимный интерес вопросам.