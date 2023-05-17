Фонд Гейдара Алиева представил книгу и выставку, посвященные Мир Мохсуну Наввабу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В этом году исполняется 190 лет со дня рождения одного из видных представителей карабахской литературной среды - талантливого поэта, художника, музыковеда, философа, педагога Мир Мохсуна Навваба (1833-1918), сообщает в среду Trend.

Очередным вкладом в сохранение культурного наследия и истории Азербайджана стали представленная Фондом Гейдара Алиева в здании медресе на территории мечети "Юхары Говхарага" в Шуше после капитальных реставрационных работ выставка "Мир Мохсун Навваб Карабаги – ученый-энциклопедист XIX века", издание "Коллекция оружия Мир Мохсуна Навваба и производство оружия в Шуше", а также восстановление разрушенного армянами в годы оккупации надгробного памятника Мир Мохсуна Навваба.

Выставка, посвященная Мир Мохсуну Наввабу Карабаги, представлена в здании медресе на территории мечети "Юхары Говхарага", где он когда-то работал над орнаментами минарета. На выставке представлены личная коллекция оружия Навваба, хранящаяся в Национальном музее истории Азербайджана и представляющая азербайджанское оружейное искусство XVIII–XIX веков, книги, написанные поэтом, иллюстрированные и изданные в его издательстве в Шуше, экспонаты, отражающие его деятельность в областях музыки, химии, астрономии. В экспозиции также представлены таблицы, схемы расположения небесных тел и схемы солнечных затмений Мир Мохсуна Навваба, интересовавшегося астрономией.

Хотя о деятельности Навваба как художника и теоретика музыки и был опубликован ряд книг, однако не было изданий, отражающих его деятельность в целом. По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также при непосредственном участии министерства культуры Азербайджана впервые издана книга "Коллекция оружия Мир Мохсуна Навваба и производство оружия в Шуше". В книге рассказывается о биографии, жизни и творчестве Навваба, освещается его просветительская деятельность. Книга посвящена до сих пор неизвестному наследию Мир Мохсуна Навваба Карабаги – собранной им коллекции азербайджанского оружия. При подготовке издания были использованы архивные и музейные материалы. В книге, изданной на азербайджанском и английском языках, представлено более 100 фотографий, рисунков, схем и карт, большинство из которых опубликованы впервые.