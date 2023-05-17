НПО Азербайджана выразили протест в связи с отчетом Госдепа США (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Группа неправительственных организаций (НПО), действующих в Азербайджане, выступила с заявлением в связи с очередным ежегодным отчетом Государственного департамента США о состоянии религиозных свобод в мире.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится, что недавно на официальном сайте Госдепартамента США была опубликована статья об Азербайджане в отчете о международной религиозной свободе за 2022 год.

В заявлении отмечается, что подписание главой азербайджанского государства 16 июня 2021 года закона "О свободе вероисповедания" еще раз показывает, что в стране этому вопросу придается особое значение.

Мультикультурализм в Азербайджане и наличие многоконфессиональных общин, русской и грузинской православных церквей, армянской церкви, церкви адвентистов седьмого дня, молоканской церкви, католического храма, храмов евангелистов, баптистов и свидетелей Иеговы, синагог, храма бахаи и других религиозных храмов еще раз доказывает это.

"На протяжении истории наша страна сталкивалась с несправедливостью. 30 лет страдая от армянской оккупации наших территорий, мы теперь столкнулись с подобным предвзятым отношением. Очень жаль, что оно исходит от Государственного департамента США. Мы имеем в виду отчет о международной религиозной свободе за 2022 год, опубликованный 16 мая 2023 года. В отчете говорится о якобы "халатном" отношении Азербайджана к охране религиозных и культурных объектов, и в частности на территориях, недавно освобожденных от армянской оккупации. Это не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что за период оккупации азербайджанских земель Армения разрушила там сотни памятников, мечетей, святынь. Кладбища подверглись осквернению или были полностью разрушены, земли были превращены в минные поля.

Отмечается, что Азербайджан же в свою очередь стремится сохранить любое религиозное или культурное наследие. Азербайджан построил толерантное, мультикультурное общество, и гордится этим, говорится в заявлении НПО.

Авторы заявления потребовали, обращаясь к международным организациям, обеспечения привлечения Армении к ответственности за разрушение в том числе религиозных памятников на территории Азербайджана.