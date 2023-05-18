Еще 11 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

БАКУ /Trend/ - 18 мая 2023 года осуществлена репатриация на родину 11 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирии, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Среди репатриантов 8 детей и 3 женщины.

"В результате поэтапных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, в первую очередь были установлены местонахождение, личность и гражданство Азербайджанской Республики репатриантов, а затем были предприняты меры по обеспечению их перехода на территорию Турецкой Республики. Представителями соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии и направленных в Турецкую Республику, было проведено первичное медико-психологическое обследование репатриантов.

Затем в результате соответствующей координационной работы, проведенной посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике, нашим гражданам были предоставлены свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику и авиабилеты. На следующем этапе правительство Азербайджана планирует реализовать соответствующие меры в направлении социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - сообщили в министерстве.