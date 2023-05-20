Призываем обучающихся в Азербайджане турецких студентов проголосовать во втором туре президентских выборов - гражданин Турции

БАКУ /Trend/ - Приняв участие в голосовании, мы, турецкие студенты, обучающиеся в Азербайджане, выполнили свой гражданский долг.

Об этом сказал в субботу Trend получающий образование в Азербайджане турецкий студент Фуркан Дурсун, который принял участие в голосовании во втором туре президентских выборов в Турции.

"Призываем всех турецких студентов в стране принять участие в голосовании", - сказал он.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

По итогам голосования, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, Мухаррем Индже - 0,43% голосов. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.