Милли Меджлис применяет инновационные методы в парламентской дипломатии

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана применяет инновационные методы в парламентской дипломатии.

Новые реалии в регионе, сформировавшиеся после исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Главнокомандующего Ильхама Алиева, требуют новых подходов к международной деятельности.

В этой связи Милли Меджлис развивает парламентскую дипломатию по новому вектору, используя возможности Экспертной платформы «Baku Network». Цель – еще больше расширить парламентскую дипломатию, вывести на новый уровень работу по доведению позиции Азербайджана по происходящим в мире геополитическим и геоэкономическим процессам.

В частности, благодаря сотрудничеству с Baku Network созданы возможности для проведения дебатов между азербайджанскими депутатами и их зарубежными коллегами, организации международных телемостов. Также ланируется проведение дискуссий по вопросам, представляющим взаимный интерес, с участием известных политических деятелей и влиятельных лиц.

Так, в результате сотрудничества Милли Меджлиса и Baku Network» состоялись многочисленные дебаты азербайджанских депутатов с депутатами Европарламента.

Отметим также, что впервые в штаб-квартире Европарламента в Страсбурге был организован круглый стол с участием азербайджанских и европейских депутатов. В обсуждениях приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев, Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов, а также член Европарламента от Польши Ричард Чарнецки. Отрадно, что на уровне Европарламента было подчеркнуто развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, важный вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европы, беспрецедентное значение Среднего коридора и другие актуальные вопросы, обсуждена текущая динамика реализации совместных экономических проектов.

В дальнейшем в рамках сотрудничества между Милли Меджлисом и платформой Baku Network планируется организация телемостов с участием азербайджанских парламентариев и их зарубежных коллег из здания парламента, а также проведение круглых столов с ведущими мировыми мозговыми центрами.