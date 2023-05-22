Президент Ильхам Алиев: К 2027 году Азербайджан доведет экспорт газа в Европу до 20 миллиардов кубометров

БАКУ /Trend/ - В 2021 году поставки азербайджанского природного газа в Европу составляли восемь миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, - 20 миллиардам кубометров. Я считаю, что это минимум, так как потенциал все же есть.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая на церемонии открытия азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

Подчеркнув, что объемы природного газа, добываемого с существующих месторождений, растут, глава государства отметил: "Очень скоро мы объявим о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия".

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что инвестиции в возобновляемые источники энергии позволят экономить природный газ для экспорта. "Азербайджан как надежный поставщик в Европу сегодня экспортирует нефть, природный газ, электроэнергию. Мы планируем экспортировать водород, в том числе "зеленый" водород, и все это является частью общих стратегических рамок нашего сотрудничества с Европейским Союзом, и мы благодарны нашим литовским друзьям и партнерам за постоянную поддержку усилий Азербайджана и усилий Европейской комиссии, направленных на сближение", - заявил глава государства.