Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в области военного образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 мая ректор Национального университета обороны министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с находящимся с визитом в нашей стране ректором Национального университета обороны Болгарии генерал-майором Иваном Маламовым.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, делегация оставила запись в "Памятной книге" университета.

Генерал-лейтенант Г.Пириев поприветствовал гостей и отметил, что рад их видеть в нашей стране. Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Болгарией строятся на дружбе и плодотворном сотрудничестве.

Делегации был представлен брифинг, посвященный истории, направлениям деятельности, структуре и предстоящим задачам Национального университета обороны и других военных учебных заведений при нем.

Генерал-майор И.Маламов выразил благодарность за оказанное гостеприимство и подчеркнул, что такие встречи имеют важное значение с точки зрения обмена опытом.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между нашими странами в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, была сделана памятная фотография.

Затем болгарские гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева. Сначала были посещены памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и мемориальный комплекс, воздвигнутый в память о военнослужащих института, погибших в 44-дневной Отечественной войне, и возложены цветы.

В музее на территории Военного института гости ознакомились с фотостендом, отражающим жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ректор института генерал-майор Физули Салахов обменялся с гостями мнением по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в области военного образования.

Был представлен брифинг об истории и деятельности учебного заведения специального назначения

Затем делегация ознакомилась с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, условиями, созданными здесь для курсантов, понаблюдала за проводимым учебным процессом.

В конце были взаимно вручены подарки и сделана памятная фотография.