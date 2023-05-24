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Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Сербию

Политика Материалы 24 мая 2023 22:20 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Сербию

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БАКУ /Trend/ - 24 мая парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибыла с официальным визитом в столицу Сербии Белград.

Как сообщили в среду Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, делегацию, в которую входят также председатель парламентского комитета Садиг Гурбанов, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Сербией Малахат Ибрагимгызы и депутат Алиаббас Салахзаде, в международном аэропорту Белграда им. Никола Тесла встречали глава группы дружбы с Азербайджаном в Народной скупщине Душан Марич и посол Азербайджана в Белграде Камиль Хасиев.

В рамках визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с Президентом Сербии, премьер-министром, спикером Народной Скупщины, посещение делегацией памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и участие в мероприятии, посвященном 28 Мая – Дню независимости Азербайджанской Республики.

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