В этот раз благотворительный концерт "Карабахская ночь" состоится в Гяндже

БАКУ/Trend/ - 17 июня 2023 года по инициативе Фонда возрождения Карабаха в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоится благотворительный концерт "Карабахская ночь", организованный Фондом при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики. Главным спонсором мероприятия выступает Группа компаний "Veyseloğlu".

В рамках концерта выступят народные артисты Азер Зейналов, Тейюб Асланов и Симана Иманова, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Алмаз Оруджева, Айбениз Гашимова, Нурия Гусейнова, Севиндж Сарыева, солисты Вафа Везирова, Талех Яхъяев, Фахри Казым-Ниджат, Нурлана Абдуллаева и Джалал Керимов, а также инструментальный коллектив исполнителей заслуженного ансамбля песни и пляски имени Ф. Амирова и ученики Академии искусств.

Информационную поддержку мероприятию оказывает ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

По завершении творческой части концерта состоится официальный банкет.

Для справки сообщаем, что билеты на концерт и/или банкет можно приобрести, обратившись в Фонд возрождения Карабаха или пройдя на веб-страницу iTicket.az, а также в пунктах продажи билетов.

(Для приобретения билета пройдите по ссылке: https://iticket.az/events/concerts/karabakh-night-charity-concert)

Собранные в рамках концерта средства будут направлены на восстановление комплекса Панахали-хана Имарат в Агдамском районе.

Напомним, что благотворительный концерт "Карабахская ночь" впервые прошел 26 июня 2022 года в Азербайджанской государственной филармонии.

Получивший широкий отклик в стране концерт собрал пожертвований и средств от продажи билетов 171 257 манатов - намного больше изначально прогнозируемой суммы. На вырученные средства было принято решение приобрести высококачественный рояль для Управления государственного заповедника города Шуша.

Уважаемые соотечественники, мы приглашаем вас приобрести билеты на концерт и тем самым поддержать восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Каждый купленный билет станет вкладом в возрождение Карабаха.

Давайте объединимся и восстановим Карабах, сделав его еще более красивым!

https://www.youtube.com/watch?v=f_1dM5oKHqk