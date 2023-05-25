Надеюсь, что однажды моя страна признает Ходжалинский геноцид - нидерландский писатель

АГДАМ /Trend/ - Надеюсь, что однажды моя страна признает Ходжалинский геноцид.

Об этом сказал в четверг Trend нидерландский писатель Генри Ван Ренс, принявший участие во 2-й Международной гуманитарной конференции по разминированию в Агдаме.

"Я рад, что уже в третий раз приезжаю в Карабах, и сейчас завершаю свою книгу о Карабахе. Я пишу эту книгу, потому что мы в Нидерландах ничего не знаем об Азербайджане, Карабахе. Это книга по истории, которая охватит 400-тысячелетний период вплоть до наших дней. Я старался включить в нее все, что произошло в этот период, это будет большая книга - примерно 420 страниц", - сказал он.

Говоря о конференции, писатель сказал , что о ней необходимо знать всему миру, в том числе Нидерландам.

"В конференции принимают участие 200 человек из 51 страны. Я надеюсь, что однажды правительство Нидерландов признает Ходжалинский геноцид. Армяне совершили преступления не только в Ходжалы, но и во многих других местах Карабаха", - сказал Ренс.