Замглавы МИД Азербайджана совершил рабочий визит в Израиль (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21-25 мая 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев находился с рабочим визитом в Израиле.

Как сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана, в рамках визита заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев принял участие в ежегодной конференции "Герцлия" в Израиле, а также встретился с рядом израильских государственных чиновников и представителей неправительственных организаций.

Выступая на конференции "Герцлия" на тему "Азербайджано-израильские стратегические отношения", заместитель министра проинформировал участников конференции об азербайджано-израильских отношениях, региональных вопросах, стратегических энергетических и транспортных проектах, реализуемых нашей страной, а также по другим вопросам.

В рамках визита Фариз Рзаев также встретился с генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Роненом Леви и заместителем гендиректора по делам Евразии Симоной Гальперин. В ходе встреч Фариз Рзаев проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, продолжающейся деятельности Азербайджана по установлению мира и безопасности в регионе, а также о препятствиях, создаваемых Арменией.

В ходе визита заместитель министра также встретился с экспертами, профессорами и студентами Иерусалимского института стратегии и безопасности, а также Центра ближневосточных и африканских исследований Моше Даяна при Тель-Авивском университете.

В рамках визита в Израиль заместитель министра Фариз Рзаев принял участие и выступил на официальном мероприятии, организованном посольством Азербайджанской Республики в Израиле по случаю Дня независимости.