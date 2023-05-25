В Москве состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 25 мая в Москве состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Trend, приветствуя Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президент России Владимир Путин сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович! Уважаемые коллеги!

Прежде всего хочу ещё раз всех вас поприветствовать и поблагодарить Президента Азербайджана за то, что он принял решение присоединиться к нашей сегодняшней работе в рамках ЕврАзЭС – как уже было сказано, формально в статусе гостя, но, действительно, Ильхам Гейдарович прав, это очень условное название, потому что уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами – участницами ЕврАзЭС носит серьёзный, глубокий характер. Торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развития отношений между всеми нашими народами. Мне бы очень хотелось, чтобы так и продолжалось в будущем, тем более что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок.

В целом российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, также поступательно развиваются, причём на принципах равноправия, учёта интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии. Мы все этому очень рады.

В этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. Вы знаете наше отношение к этому политическому деятелю и Советского Союза, и независимого Азербайджана. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран. И тоже хорошо известно – мы отмечали в России этот юбилей достойно. Прошли выставки и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, показ документальных фильмов на телевидении. Много мероприятий состоялось и в регионах Российской Федерации, это была не только столица: в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва – Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева.

Это то, что хотелось бы сказать в начале, и, после того как пресса оставит нас, мы поговорим и по другим вопросам.

Пожалуйста.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович!

В первую очередь выражаю ещё раз благодарность за приглашение посетить саммит ЕврАзЭС. Как сегодня уже отмечалось, я впервые участвую в заседании саммита этой организации, хотя, как мы уже обменивались мнениями с коллегами, работаем регулярно на площадках СНГ и других международных организаций и, конечно, в двустороннем формате.

Хотел бы выразить благодарность за такое уважение к памяти Гейдара Алиева. Мы это очень ценим, в Азербайджане это все очень хорошо знают. Юбилейные мероприятия, как Вы отметили, проходили и в Москве, и в государственных институтах власти, и в регионах.

Должен сказать, что Гейдар Алиев и Вы, Владимир Владимирович, заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном: именно после Вашего визита в Азербайджан в 2001 году отношения вышли на качественно новый уровень.

Сегодня мы уже характеризуем эти отношения как союзнические не только де-факто, но и де-юре. Как Вы отметили, в начале прошлого года мы подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, которую выполняем, которая является важнейшим политическим документом, который отражает дух и характер наших отношений и устремление наших стран на ещё более тесное взаимодействие.

Мы, конечно, сегодня поговорим также и о региональной проблематике. Хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы очень высоко ценим эти усилия, и то, что Вы сегодня будете участвовать в трёхсторонней встрече, также говорит о том, что Российская Федерация придаёт очень важное значение тому, чтобы Азербайджан и Армения наконец-то пришли к мирному соглашению. Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признании территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской Республики, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче, потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению.

Так что ещё раз, Владимир Владимирович, рассчитываю, что сегодня мы в трёхстороннем формате также сделаем ещё один шаг в деле нормализации отношений между двумя странами. Что касается двусторонней повестки дня, она достаточно обширная. Мы подробно по ней пройдёмся.

Ещё раз спасибо за приглашение.

Президент Владимир Путин: Спасибо.