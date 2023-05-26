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Международное сообщество должно приложить больше усилий для решения минной проблемы в Азербайджане - Деннис Саммут

Политика Материалы 26 мая 2023 11:41 (UTC +04:00)
Международное сообщество должно приложить больше усилий для решения минной проблемы в Азербайджане - Деннис Саммут

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно приложить больше гуманитарных усилий для решения минной проблемы в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор Links EUROPE Деннис Саммут в ходе 2-й международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.

«Мы должны подойти к вопросу разминирования на Южном Кавказе с гуманитарной точки зрения. Международное сообщество должно приложить больше гуманитарных усилий для решения минной проблемы в Азербайджане. Необходимо учитывать права сотен тысяч людей, которые должны вернуться на свои земли. Мы не можем привезти весь мир в Агдам, но мы можем продемонстрировать Агдам всему миру», - сказал он.

Саммут отметил, что Азербайджан - сильнейшая страна региона

«Загрязнение минами является большой проблемой в Азербайджане, и у страны уже есть большой опыт в сфере разминирования. Я бы хотел обратиться к своим коллегам, чтобы до конца года была созвана конференция по разминированию в регионе», - сказал он.

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