Помощь Азербайджану в разминировании подобна капле в океане - Деннис Саммут (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Помощь Азербайджану в разминировании подобна капле в океане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор Links EUROPE Деннис Саммут в ходе 2-й международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.

Он сказал, что был потрясен увиденным во время визита в Агдам. "Видя каждый разрушенный дом, я думал, что много лет назад здесь жили семьи. Мы должны подойти к вопросу разминирования на Южном Кавказе с гуманитарной точки зрения. Сегодня 600 тысяч человек не могут вернуться в свои дома здесь, эти люди являются беженцами с 1990-х годов. Мины препятствуют возвращению людей на родные земли. Международная общественность должна помочь Азербайджану в этом вопросе, учитывая масштабы проблемы. Можно сказать, что международная помощь, оказываемая сегодня Азербайджану в этом направлении, подобна капле в океане. Мы должны работать вместе, ориентироваться на гуманитарную сферу разминирования, предоставить техническую поддержку. Это вопрос прав человека, жители этих мест имеют право вернуться в свои дома. Мы должны обратить внимание международной общественности на Агдам, а также донести до мира то, что было совершено в Агдаме", - сказал он.

Саммут отметил, что страны должны присоединиться к Оттавской Конвенции. "Азербайджан является большой, богатой страной, имеющей сильную армию, хорошие дипломатические связи. Мы должны учитывать лидерство Азербайджана в регионе. Азербайджан может взять на себя лидерство в сфере разминирования в регионе, страна имеет большой опыт в этой сфере и может им поделиться. Предлагаю провести в конце года международную конференцию по разминированию на Южном Кавказе, мы должны привлечь к этим усилиям ряд стран, применить амбициозный, инновационный подход. Работая вместе, мы сможем к 2030 году превратить Южный Кавказ в свободный от мин регион", - добавил он.