Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в качестве почетного гостя в военном параде по случаю Дня независимости этой страны и церемонии приведения к присяге военнослужащих.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, затем министр обороны посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где посетил памятник великому лидеру, возложил венок, почтил память великого лидера.

Отметим, что на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии, с концертной программой выступил военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны.