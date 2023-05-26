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Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)

Политика Материалы 26 мая 2023 18:34 (UTC +04:00)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в качестве почетного гостя в военном параде по случаю Дня независимости этой страны и церемонии приведения к присяге военнослужащих.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, затем министр обороны посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где посетил памятник великому лидеру, возложил венок, почтил память великого лидера.

Отметим, что на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии, с концертной программой выступил военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны.

Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
Закир Гасанов присутствовал на военном параде в Грузии (ФОТО)
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