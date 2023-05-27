Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Заллар в Кяльбаджаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Заллар Кяльбаджарского района.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о проекте села.

Было отмечено, что в целом в селе Заллар предусмотрено расселить 487 семей. Для создания населенного пункта выделен земельный участок площадью 137 гектаров с учетом 20-летней перспективы и развития после этого периода. На первом этапе планируется построить одноэтажные частные дома для переселения в село 350 семей. Из намеченных к строительству 350 домов 100 будут двухкомнатными, 167 - трехкомнатными, 57 - четырехкомнатными и 26 - пятикомнатными. Здесь будут построены школа на 360 ученических мест, детский сад на 120 мест.

Было отмечено, что в селе Заллар будут созданы все условия для обеспечения занятости и отдыха населения, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и озеленению. Для освещения домов и улиц здесь будет использована «зеленая» энергия.

В соответствии с поручением главы государства все работы будут выполнены на самом высоком уровне.

Затем Президент Азербайджана посмотрел видеоролик о плане развития села.

Далее Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Заллар.