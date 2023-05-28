Президент Ильхам Алиев: События произошедшие за два с половиной года должны пробудить армян от грез

БАКУ/Trend/ - Мы находимся на своих родных землях, и Карабахский регион, где сегодня живут армяне, - наша исконная земля, принадлежащая нам по праву.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

«Считаем, что они сами поймут, сами придут и сделают шаг для того, чтобы жить под флагом Азербайджана. Мы этого ждем. Поэтому не предпринимаем никакого другого шага, и считаю, что события, произошедшие за два с половиной года, должны их пробудить, пробудить от этого сна, от этих грез», - подчеркнул глава государства.

Отметив, что за два с половиной года все наши планы последовательно, постепенно были претворены в жизнь и мы находимся в последнем шаге от их реализации, глава государства выразил уверенность в том, что и этот шаг будет сделан.