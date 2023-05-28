Президент Ильхам Алиев: На встрече, состоявшейся одиннадцать лет назад, я сказал, что мы вернемся в Лачин, так и случилось

БАКУ/Trend/ - Неоднократно встречаясь с переселенцами как из Лачина, так и из других районов, находившихся в то время под оккупацией, я подбадривал их, говорил, что мы вернемся, вернемся!

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

«Если вы сейчас посмотрите видеозапись встречи, состоявшейся 11 лет назад, то увидите: я говорил, что мы вернемся и в Лачине будут построены еще более красивые дома. Вот так и случилось. Поэтому условия для вас и таких же бывших переселенцев, как вы, должны быть самыми лучшими, самыми прекрасными, чтобы вы после долгих лет страданий жили здесь комфортно. Мы постараемся обеспечивать это и дальше», - отметил глава государства.