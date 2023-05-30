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Подписан План сотрудничества в области здравоохранения между Азербайджаном и Израилем

Политика Материалы 30 мая 2023 13:40 (UTC +04:00)
Подписан План сотрудничества в области здравоохранения между Азербайджаном и Израилем

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БАКУ /Trend/ - 30 мая в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Израиля Ицхака Герцога был подписан "План сотрудничества между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Государства Израиль в области здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы".

Как сообщает во вторник Trend, документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль Моше Арбель.

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