Президент Ильхам Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поднимет наши отношения на высокий уровень

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Израиля послужит укреплению наших двусторонних отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

Подчеркнув, что наши страны поддерживают активный политический диалог, глава государства отметил: «Сейчас во время официального визита у нас было больше возможности рассмотреть важные вопросы нашей двусторонней повестки. Открытие посольства Азербайджана в Израиле в этом году, конечно, поднимет наши отношения на высокий уровень и в то же самое время создаст больше возможностей для более тесного взаимодействия».