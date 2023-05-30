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Президент Ильхам Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поднимет наши отношения на высокий уровень

Политика Материалы 30 мая 2023 14:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поднимет наши отношения на высокий уровень

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БАКУ /Trend/ - Визит Президента Израиля послужит укреплению наших двусторонних отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

Подчеркнув, что наши страны поддерживают активный политический диалог, глава государства отметил: «Сейчас во время официального визита у нас было больше возможности рассмотреть важные вопросы нашей двусторонней повестки. Открытие посольства Азербайджана в Израиле в этом году, конечно, поднимет наши отношения на высокий уровень и в то же самое время создаст больше возможностей для более тесного взаимодействия».

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